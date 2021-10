O Doclisboa volta às salas a 21 de Outubro (com Bourdain, Gorbachev e Jane Birkin)

A 19.ª edição é o grande regresso ao festival presencial por inteiro, com 51 estreias mundiais em 249 filmes até 31 de Outubro. Uma festa cheia de cinema para ver só em sala.

“Que bom que é estarmos todos de novo juntos.” A expressão pode ter sido usada por Joana Cardoso, da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural — EGEAC, mas traduz na perfeição o sentimento com que a direcção do Doclisboa, composta por Joana Gusmão, Joana Sousa e Miguel Ribeiro, apresentou na manhã desta quinta-feira a edição 2021 do festival de cinema documental.