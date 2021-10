João Ferreira não aceitará pelouros em Lisboa mas aprovará o que for bom para a cidade

“Não abdicamos de ser uma força de oposição, exigente, atenta, construtiva também”, disse João Ferreira à jornalista Ana Sá Lopes, no novo programa do PÚBLICO Ao Vivo Interesse Público. Na mesma entrevista, transmitida em directo, o vereador eleito pela CDU para a Câmara de Lisboa e membro da Comissão Política do Comité Central do PCP falou também do Orçamento do Estado para 2022 e da sucessão de Jerónimo de Sousa, actual secretário-geral do partido.