Morreu o padre Vítor Feytor Pinto, o antigo coordenador nacional da Pastoral da Saúde

O padre de 89 anos morreu esta manhã no Hospital da Luz. Vítor Feytor Pinto já lidava com uma doença há vários anos

Morreu esta quarta-feira o padre Vítor Feytor Pinto, aos 89 anos. O sacerdote já estava há vários meses a lidar com problemas de saúde e na noite passada foi transportado da Casa Sacerdotal para o Hospital da Luz, em Lisboa.

“Faleceu esta manhã o nosso querido Padre Vítor Feytor Pinto, no Hospital da Luz. Foi para tantos o amigo generoso, o companheiro de caminhada, o padre profundo e feliz e um homem de pensamento que deixa um legado extraordinário. As saudades são muitas, mas sabemos que ele olha por nós, envolvido na ‘ternura maravilhosa de Deus que nos acolhe’”, indica uma nota divulgada pela Paróquia do Campo Grande, do Patriarcado de Lisboa.

O coordenador nacional da Pastoral da Saúde, padre José Manuel Pereira de Almeida, considerou o padre Vítor Feytor-Pinto um “inovador para o seu tempo”. “Foi sempre um inovador para o seu tempo” e “rasgou horizontes”, ao fazer a transformação “da pastoral do doente para a pastoral da Saúde”, disse à agência Lusa o actual responsável pela Pastoral da Saúde em Portugal.

“Estava já muito fragilizado” pelos problemas de saúde, “mas deu um exemplo, vivendo o seu sofrimento com optimismo”, acrescentou o padre José Manuel Pereira de Almeida, destacando também a grande experiência que Feytor-Pinto “adquiriu como capelão hospitalar”.

O padre esteve vários anos na paróquia de Campo Grande, mas era conhecido também por um forte envolvimento em questões de saúde: foi assistente Nacional e Diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS) e Assistente Diocesano dos Médicos Católicos e Assistente Diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP).

Natural de Coimbra, o sacerdote foi ordenado na Diocese da Guarda a 10 de Julho de 1955, tendo ficado ligado à divulgação do Concílio Vaticano II no Movimento ‘Por um Mundo Melhor’ e ao trabalho na Acção Católica e à vivência do 25 de Abril, antes de chegar à reflexão sobre a Pastoral da Saúde e a defesa dos direitos fundamentais, como explica a Ecclesia.

No livro-entrevista “A Vida é sempre um valor”, lançado pelas Paulinas, Feytor Pinto explicava a sua fé na “vida para além da vida”. “O mistério da morte é um tempo de passagem, mas a nossa razão de ser é a vida. Aqui temos de dá-la a conhecer, para que toda a gente sinta que não é destruída pela morte. Nem a morte nos destrói. Acredito profundamente nisto”.