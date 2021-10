Feytor Pinto, o padre que tinha dificuldade em obedecer

Fez amizades improváveis ao longo de uma vida dedicada à Igreja e à Saúde: o padre Vítor Feytor Pinto morreu esta quarta-feira, aos 89 anos de idade. O velório começa às 18h00 na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, e o funeral está marcado para amanhã, às 14h00, no cemitério do Alto de São João, depois de uma missa de corpo presente às 11h30, presidida pelo cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente.