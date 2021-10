Detido o suspeito de matar a tiro uma jovem de 18 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção do suspeito do homicídio da jovem de 18 anos em Alcobaça, morta a tiro no domingo perto junto à estação de caminhos-de-ferro de Martingança, na zona de Pataias.

O suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado é um homem de 19 anos “sem profissão conhecida” refere a PJ em comunicado. A detenção foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

“O suspeito terá disparado vários tiros com arma de fogo, atingindo a vítima, uma jovem de 18 anos de idade, na zona da cabeça”, recorda a PJ.

“Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que conduziram à identificação de vários intervenientes na situação, tendo-se procedido à detenção do presumível autor dos disparos fatais”, refere a nota enviada. A PJ também localizou e apreendeu vários objectos, incluindo “pertences da vítima”, para além da arma utilizada para os disparos e ainda “produto estupefaciente”.

O jovem de 19 anos vai ser presente às autoridades judiciárias competentes “para aplicação das medidas de coacção tidas por necessárias”.

Soraia Andreia de Sousa, natural da Marinha Grande, foi atingida a tiro junto à estação de Martingança-Gare, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, no domingo à noite, informou a Polícia Judiciária. Ainda foi transportada para Centro Hospitalar de Leiria e depois transferida para o hospital de Coimbra, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.