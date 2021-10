Demissão em bloco de 87 médicos do Hospital de Setúbal

O hospital enfrenta uma ruptura total, com os serviços de Obstetrícia e Ginecologia, e de Oncologia em risco de fechar, segundo os profissionais, que se demitiram em solidariedade com o director clínico.

Após a demissão do director clínico do Hospital de Setúbal, Nuno Fachada, na semana passada, 87 directores de serviço e unidades funcionais do hospital seguiram-lhe os passos numa demissão em bloco, anunciada esta quarta-feira. Os profissionais alertam para uma situação de ruptura total, com os serviços de Obstetrícia e Ginecologia, e de Oncologia em risco de fechar.

“O Hospital de São Bernardo, como está, não consegue mais responder à sua população. É o momento de se cumprir o prometido: o centro hospitalar tem de ser convertido para o grupo dos hospitais. Ou seja, deixar de ser financiado como um simples hospital distrital e passar a ser uma unidade multidisciplinar”, defendeu Nuno Fachada, na sua primeira declaração pública desde que pediu a demissão, numa conferência de imprensa na sede da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, também presente, exigiu que o Governo “aja com urgência”, salientando ser “fundamental que quem tutela a Saúde tenha respeito pelos médicos”. À luz desta demissão maciça, rematou: “Não é um grito de alerta. É um grito final.”

Também José Cortez, director do serviço de Anestesiologia, adverte que apenas 50% das salas estão em funcionamento devido à falta de profissionais de saúde. “Não há um número suficiente de anestesistas que permita sequer voltar à normalidade, quanto mais compensar um défice que nós sabemos que existia antes”, critica.

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, presente na conferência de imprensa, reiterou que “é fundamental” o investimento do Serviço Nacional de Saúde. “[Os médicos demissionários] merecem o nosso respeito e solidariedade, e toda a disponibilidade para que este grito seja devidamente ouvido”, sublinha.

O bastonário já tinha apelado à resolução do problema no passado fim-de-semana, depois da demissão de Nuno Fachada, e o Governo respondeu com o anúncio da contratação de dez médicos de diferentes especialidades — que os profissionais dizem continuar a ser insuficiente.

Serviços de Urgências, Oncologia e Obstetrícia em ruptura

Na semana passada, depois de reunir com a administração, o director clínico e os directores dos vários serviços, Miguel Guimarães tinha alertado para a ruptura nas urgências, onde a dificuldade nas escalas dos profissionais (entre outros problemas) acumulou 47 doentes em macas à espera de assistência.

Sem condições quer para os médicos e enfermeiros, quer para os doentes, vários serviços foram gravemente afectados. O serviço de Oncologia, que já teve oito especialistas, dispunha apenas de dois — o que obrigou à transferência de doentes. O mesmo acontece com o serviço de Obstetrícia que, segundo o bastonário, já teve 21 especialistas e agora tem 11, oito dos quais com mais de 57 anos — o que quer dizer que podem deixar de fazer urgência, obrigando a um encerramento deste serviço.

Na conferência de imprensa, o antigo director do serviço de Obstetrícia do Hospital de Setúbal, Pinto de Almeida, também alertou para a situação dramática de "ruptura iminente” deste serviço.“Nada foi efectuado de forma estrutural que resolva este problema”, critica, acrescentando que basta que outros hospitais enfrentem dificuldades e não possam dar resposta à procura para que o Hospital de Setúbal não resista.

O director do serviço de Obstetrícia, Pinto de Almeida, demitiu-se em Agosto devido à falta de profissionais que obrigou ao encerramento da urgência na altura.