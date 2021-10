Conselho Superior da Magistratura abre processo de averiguações ao caso João Rendeiro

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai abrir um processo de averiguações para apurar se há responsabilidade disciplinar no caso do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, anunciou esta quarta-feira aquele órgão.

“O CSM não tem competência para sindicar decisões judiciais. Contudo, considerando as várias notícias veiculadas nos últimos dias pela comunicação social e algumas declarações prestadas em vários canais televisivos todas relacionadas com os processos em que é arguido João Rendeiro, o presidente do Conselho Superior da Magistratura determinou a abertura de um processo de averiguações para efeitos de apuramento de eventual responsabilidade disciplinar”, refere uma nota do CSM.

João Rendeiro foi condenado em três processos a uma pena que soma 19 anos e dois meses de prisão efectiva mas decidiu fugir do país e afirmou no seu blogue que desta vez não tenciona voltar. Já foram emitidos dois mandados de detenção internacional.