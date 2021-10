PSD assume preocupação mas diz que cenário macroeconómico “não está fechado”

Bancadas parlamentares estão a ser recebidas pelo Governo para a apresentação das linhas gerais do Orçamento do Estado.

O vice-presidente da bancada do PSD, Afonso Oliveira, assumiu que sai mais preocupado da reunião com o Governo sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) embora admita que o documento ainda “esteja numa fase embrionária”.

“Saímos mais preocupados porque conhecemos a política do Governo nos últimos anos e percebemos que não foi capaz de responder às famílias e às empresas”, disse. Afonso Oliveira falava aos jornalistas após uma reunião com o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, sobre as linhas gerais da proposta de OE2022, ao abrigo do estatuto da oposição.

O deputado social-democrata escusou-se a revelar dados da proposta de OE – e remeteu essa tarefa para o Governo – mas assegurou que “o cenário macroeconómico não está fechado”.

Questionado sobre se há sinais para a classe média ou reforço do investimento público como prometeu o primeiro-ministro, Afonso Oliveira respondeu negativamente: “Não ficamos com essa evidência”.

Sem revelar qual o sentido de voto da bancada do PSD, o vice-presidente da bancada admitiu que o OE 2022 “está a ser desenhado para as negociações” com a esquerda. A vice-presidente da bancada Clara Marques Mendes e o deputado Jorge Paulo Oliveira completaram a delegação do PSD.

Os representantes das bancadas estão a ser recebidos, ao longo desta quarta-feira, pelo Governo no Parlamento, uma iniciativa que é habitual antes da entrega da proposta de Orçamento.