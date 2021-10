Convicto que Orçamento será viabilizado pelos parceiros parlamentares, incluindo o BE, António Costa alertou para que as negociações “não terminarão” na fase actual.

O primeiro-ministro, António Costa, vai tomar em mãos e liderar pessoalmente as negociações sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022 com o BE, o PCP, o PEV e o PAN.