Nuno Melo anuncia sábado a candidatura à liderança do CDS

A sessão vai decorrer no Palácio da Bolsa no Porto e contará com 150 convidados.

O eurodeputado e conselheiro nacional do CDS-PP, Nuno Melo, uma das vozes que tem criticado a actual liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, apresenta este sábado a sua candidatura à presidência dos democratas-cristãos. A sessão decorrerá no Porto e contará com a presença de muitos rostos conhecidos do partido.

Ao que o PÚBLICO conseguiu apurar, a sessão está marcada para as 15h00, deste sábado, no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, e contará com a presença de 150 convidados.

Adolfo Mesquita Nunes, antigo vice-presidente do CDS-PP, que chegou a ponderar candidatar-se, será um dos rostos presentes na apresentação da candidatura, bem como o ex-deputado Álvaro Castello-Branco, que foi líder da distrital do CDS-Porto e vice-presidente de Rui Rio na Câmara do Porto, o deputado João Almeida, que há dois anos disputou a liderança do partido, tendo perdido para Francisco Rodrigues dos Santos, deverá juntar-se a Nuno Melo no sábado no Palácio da Bolsa, no Porto. Garantida está a presença do líder da distrital de Lisboa do CDS, João Gonçalves Pereira.

Os contornos mais nítidos de uma candidatura de Nuno Melo à liderança do CDS começaram a desenhar-se, em Janeiro deste ano, em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, na qual o eurodeputado e líder da distrital do CDS de Braga admitiu estar a ponderar avançar no próximo congresso do partido.

No jantar de encerrou as jornadas parlamentares do CDS, em São João da Madeira, Nuno Melo marcou terreno para a disputa da liderança e não deixou margem para dúvidas a outros dirigentes e militantes que têm criticado a direcção.

O anúncio da candidatura de Nuno Melo acontece na véspera da realização do Conselho Nacional do CDS-PP que vai decorrer por videoconferência no domingo para marcar o XXIX congresso ordinário, que será antecipado, uma reunião na qual serão ainda analisados os resultados das autárquicas, segundo informação adiantada à agência Lusa.

Há dias, o eurodeputado escolheu o Facebook para denunciar um conjunto de preocupações com o CDS, como a perda de votos e o crescimento de partidos como o Chega e a IL e deixou uma farpa a Francisco Rodrigues dos Santos: “Preocupa-me se qualquer direcção do partido não se preocupar suficientemente com isto”. E deixou a garantia que “dentro de dias” dará a conhecer a sua decisão relativamente ao congresso que se avizinha.

“Muito antes das eleições autárquicas fiz saber que a decisão que tomasse em relação ao próximo congresso, a apresentarei uma moção de estratégia global, não dependeria dos resultados destas eleições, antes, assim, da avaliação que fizesse do estado geral do partido”, escreveu o recém-eleito presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão.