“Não queremos Ordens sujeitas ao controlo do Estado”, dizem três bastonários

Os bastonários das três ordens profissionais mais antigas do país – a dos Advogados, a dos Médicos e a dos Engenheiros – criticaram esta quarta-feira, a uma só voz, o projecto de lei do PS que pretende alterar as regras de funcionamento destas entidades. No centro das críticas está a proposta de criação de um Conselho de Supervisão com pessoas externas às profissões que terão amplos poderes de fiscalização sobre as actividades das Ordens, passando até a servir de instância de recurso dos processos disciplinares.