Luís Newton: “Rangel é um quadro político de enorme referência no PSD”

Apesar de nunca ter sido apoiante de Rui Rio e de até o ter criticado publicamente, o líder de uma das concelhias com mais militantes inscritos não se compromete com nenhum dos potenciais candidatos à liderança. Deixa, no entanto, um elogio a Paulo Rangel. Reeleito presidente da junta de freguesia da Estrela, Luís Newton considera que Carlos Moedas é actualmente uma “referência do centro-direita”.