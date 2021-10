Clit, um festival de cinema em Setúbal que não esquece o orgasmo feminino

O filme O Clitóris, da canadiana Lori Malépart-Traversy, e o documentário Água Sagrada, uma “ode respeitosa ao orgasmo feminino”, abrem o festival Clit — Cinema em Locais Inusitados e Temporários, que decorre de 8 a 17 de Outubro em Setúbal.

Organizado pela Associação Cultural Festróia, o festival tem início com uma sessão especial dedicada ao prazer da mulher, em que será exibido o filme de animação O Clitóris e o documentário Água Sagrada, do belga Olivier Jourdain, que integram o cartaz do certame, com noventa filmes de 40 países.

O Clit marca o regresso da Associação Cultural Festróia à organização de festivais de cinema e conta com a Câmara Municipal de Setúbal como patrocinador principal, mas a associação garante não ter a pretensão de substituir o antigo Festróia, Festival Internacional de Cinema de Setúbal, que terminou em 2014, e que era reconhecido internacionalmente.

Com propostas alternativas, e um orçamento muito inferior ao do antigo Festróia, o Clit conta com três secções: Estimula-te!, Ativa-te! e Descobre-o!, cada uma com características próprias e distintivas, sendo as duas últimas competitivas.

Como refere a organização do festival em comunicado, “a secção Estimula-te! terá lugar cativo na Casa da Baía e propõe-se dar a conhecer uma selecção de primeiras obras de novos realizadores nacionais e estrangeiros, agrupadas em animação, artes plásticas, beleza e aceitação, novos valores russos, curtas realizadas por homens, curtas da autoria de mulheres, e ainda produções da Escola Artística Soares dos Reis, exibidas a 14 de Outubro, dia em que passam 174 anos sobre o nascimento do escultor”.

A secção competitiva Ativa-te!, que decorre na totalidade no campus do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), dedicada a temáticas sociais e ambientais, tem o patrocínio exclusivo do Programa Cidadãos Ativos/EEA Grants, gerido em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto.

“O objectivo desta secção é, com a mediação do cinema, sensibilizar os espectadores para diferentes causas comuns e fomentar o seu envolvimento em acções promovidas pelas entidades parceiras e convidadas, contrariando assim os baixos índices de participação cívica que se verificam em Portugal”, explica a coordenadora do Ativa-te!, Helena de Sousa Freitas.

A protecção dos oceanos, saúde mental, direitos das mulheres, refugiados, acção climática, agro-ecologia, e os impactos da robótica e da inteligência artificial na sociedade são temas propostos nos filmes seleccionados para a secção Ativa-te! desta primeira edição do Clit e que servirão de mote a debates com a presença de convidados em todas as sessões.

Na secção Descobre-o!, pensada para os mais aventureiros, não serão reveladas as temáticas dos filmes nem os locais de projecção, que mudam de uma sessão para outra, desafiando os espectadores a embarcarem numa “caça ao tesouro” alimentada por pistas divulgadas na aplicação informática do festival e nas redes sociais.

“Com os confinamentos, as pessoas habituaram-se a ficar em casa e quebraram alguns hábitos de sair para ver cinema. O que pretendemos é perturbar este ‘novo normal’ introduzindo um elemento de surpresa, transformando os espectadores em descobridores”, justificou o director do Clit, Luís Humberto Teixeira.