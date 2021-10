Esta “casa do Norte” já foi um anexo e agora tem um jardim de Inverno

Um anexo que funciona como uma habitação? Os arquitectos da Bak Gordon idealizaram e construíram a Casa 2, localizada na Foz do Douro. Com uma área de 265 metros quadrados, esta vai servir como um complemento a uma casa já existente na mesma propriedade. O objectivo foi transformar o anexo numa casa de hóspedes com quatro quartos, uma copa, uma biblioteca e um jardim de Inverno.

O projecto começou em 2018, quando os proprietários entraram em contacto com Ricardo Bak Gordon, fundador da Bak Gordon Arquitectos: tinham comprado uma propriedade e junto a esta existia um lote vazio com uma estrutura verde. “Queriam restaurar uma habitação antiga, do século XIX, mas também acrescentar um edifício anexo que pudesse ser uma pequena residência para convidados”, explica o arquitecto principal.

Desta forma, o anexo localiza-se no fim do quintal, como uma espécie de “pano de fundo do próprio jardim”, como explica. Com isto, o arquitecto de 53 anos ambicionava criar uma transição entre o espaço exterior e o interior — o que deu origem ao jardim de Inverno. Esta divisão é caracterizada por Ricardo Bak Gordon como uma “grande sala envidraçada por uma caixilharia em latão”, como as fotografias de Francisco Nogueira mostram.

Uma das particularidades desta obra é a geometria dos quartos, construídos em forma triangular para “criar pequenos espaços privados de vista para o jardim” e para a piscina de granito. Pretendia-se “ampliar o espaço da vivência virtual do quarto”, transportando os hóspedes para exterior, apesar de estes se encontrarem no interior da casa.

Os materiais foram inspirados pelo próprio ambiente urbano característico da cidade: “a paisagem bucólica do Porto”, como apelida o arquitecto lisboeta. Para isso foi usado o betão pigmentado, “que se aproxima das atmosferas graníticas do próprio local”. Nas paredes interiores foi aplicado “tadelakt”, uma superfície feita em gesso de cal. Dentro de casa, também se podem encontrar uma série de elementos em madeira, nomeadamente pinho desidratado.

A obra terminou em Agosto de 2021 e a casa já foi entregue aos proprietários. Até agora, a Bak Gordon Arquitectos tem duas obras realizadas no Porto: uma é a Escola Secundária Garcia de Orta e a outra é este anexo. Estes trabalhos, segundo o fundador da empresa, “contrastam com aquilo que a Bak Gordon fez no Sul de Portugal, uma vez que são relações distintas com o clima e o lugar”. “Gosto de imaginar que (o anexo) é uma casa do Norte.”

