Verdes propõem negociações sobre o próximo governo alemão com SPD e FDP

Annalena Baerbock e Robert Habeck, co-líderes do Verdes alemães, propuseram esta quarta-feira uma nova ronda de negociações, tendo em vista a possibilidade de formação de um governo na Alemanha, que junte ecologistas, o Partido Social Democrata (SPD) e Partido Liberal Democrata (FDP) à mesma mesa. Não demorou muito até que o chefe dos liberais, Christian Lindner, respondesse que estava de acordo com esta hipótese. As primeiras conversações deverão arrancar já nesta quinta-feira.

Depois de uma primeira fase em que os Verdes e o FDP se reuniram um com outro e, separadamente, com os sociais-democratas e a União Democrata Cristã (CDU/CSU), os dois líderes entendem que chegou agora o momento de alargar o debate à coligação que, na sua opinião, apresenta melhores condições para eleger um chanceler e pôr oficialmente fim a 16 anos de governação de Angela Merkel e dos democratas-cristãos.

E desafiam o FDP – o partido que está ideologicamente mais distante de Verdes e SPD – a “abordar” os sociais-democratas, de Olaf Scholz, para se poder “avançar da fase de conversas exploratórias” para a fase das “conversas a três”.

“Por agora, é uma proposta ao FDP. Vamos ver como respondem”, disse Habeck, citado pela Reuters. Não demorou muito até que o FPD respondesse que concordava com esta hipótese, embora Lindner sublinhasse que esta é uma primeira opção e que continua a considerar uma coligação liderada pela CDU/CSU. Os Verdes também não excluíram esta opção totalmente: Habeck disse que os democratas-cristãos “fizeram realmente um esforço”.

O chefe da CDU, Armin Laschet, reagiu dizendo que se mantém pronto para conversações.

Apesar do “bom ambiente” revelado por liberais e ecologistas nas primeiras duas rondas de negociações bilaterais, tanto Habeck como Baerbock insistiram, esta quarta-feira, em Berlim que ainda há um longo caminho pela frente e que “há muitos temas que ainda não foram sequer discutidos”.

Na sequência das eleições alemãs do dia 26 de Setembro, nenhum partido ficou em condições de alcançar a maioria no Bundestag (Parlamento), nem nas suas coligações preferenciais, a CDU/CSU com os liberais, por um lado, e o SPD com os Verdes, por outro.

SPD (25,7%) e CDU/CSU (24,1%), foram os mais votados, mas, uma vez que não pretendem voltar a uma “grande coligação” dos últimos dois mandatos de Merkel, precisam dos deputados e do apoio dos Verdes (14,8%) e do FDP (11,5%) para conseguirem governar.

Neste momento, e mesmo tendo em conta que se trata de uma inédita experiência pós-eleitoral na Alemanha, há duas hipóteses de coligação mais prováveis, que vão buscar os nomes às cores dos partidos: uma coligação “semáforo”, entre SPD (vermelho), Verdes (verde) e FDP (amarelo); ou uma coligação “Jamaica”, entre CDU/CSU (preto), Verdes e FDP.