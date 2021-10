Taiwan diz que a China terá capacidade para invadir a ilha até 2025

Ministro da Defesa taiwanês admitiu ao Parlamento que a situação no território disputado é a pior “em mais de 40 anos”. Cento e cinquenta aviões militares chineses cruzaram espaço aéreo de Taiwan desde sexta-feira.

O Governo de Taiwan continua a lançar alertas, para dentro e fora de portas, sobre as ameaças da República Popular da China ao seu território. Depois de a Presidente Tsai Ing-wen ter denunciado, na véspera, as “consequências catastróficas” de uma perda de soberania da ilha a favor de Pequim, nesta quarta-feira foi a vez do ministro da Defesa dizer aos deputados que acredita que o Exército chinês terá capacidade para iniciar uma invasão de grande escala a Taiwan nos próximos quatro anos.