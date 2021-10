Até onde deve ir a “autonomia” europeia

1. Basta ler a síntese do encontro informal dos líderes europeus, num jantar que decorreu na terça-feira em Brdo, Eslovénia, para compreender que as divergências sobre o lugar que a União Europeia quer ocupar no mundo continuam a ser profundas. A síntese foi feita por Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu. A Europa defende “firmemente” o multilateralismo e uma ordem internacional assente na lei. Quer trabalhar com os seus aliados e parceiros, em particular com os EUA e no quadro da NATO. Quer reduzir as suas “dependências mais críticas” e melhorar a sua capacidade para agir autonomamente. Finalmente, a parte talvez mais reveladora está na sua posição em relação à China: “Prosseguiremos os nossos próprios interesses, em particular face à China, que consideramos um competidor, um parceiro e um rival sistémico”. Há aqui uma nuance que, segundo alguns analistas, vai ser lida com simpatia do outro lado do Atlântico. A fórmula consagrada até agora dizia que a China é “um parceiro, um competidor e um rival sistémico”. Na comunicação “oral” de Michel, distribuída por escrito, a China passa a ser “um competidor, um parceiro e um rival sistémico.”