Segundo estado de emergência teve um impacto mais ligeiro na movimentação das pessoas que o primeiro

Já havia essa percepção mas um estudo confirma-o: as medidas de combate à pandemia aplicadas pelo Governo no segundo estado de emergência tiveram menos impacto na na movimentação dos cidadãos que o primeiro. No início de 2020, os lisboetas, por exemplo, reduziram as suas deslocações entre 65 e 80% enquanto que, no final do ano, ficaram-se pelos 30 a 45%. Esta é uma das principais conclusões do projecto Indicadores de mobilidade intra-municipais no combate à Covid-19, uma análise quantitativa desenvolvida pela NOS e pela Nova SBE focada nos movimentos da população dos concelhos de Lisboa e Cascais.