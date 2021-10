Movimento proTejo contra obras que incluem túnel para levar água do Zêzere para o Tejo

O proTejo acusa o Governo socialista e o PSD de se estarem a unir na defesa de obras hidráulicas “desnecessárias” na bacia do Tejo que poderão custar 5 mil milhões de euros aos contribuintes portugueses. O movimento ambientalista cita recentes declarações do ministro Matos Fernandes e um projecto de resolução de sentido semelhante apresentado, na passada sexta-feira, pelo grupo parlamentar do PSD. Considera que as obras previstas não se justificam e defende, em alternativa, a exigência do cumprimento dos caudais mínimos pelas autoridades espanholas e a construção de uma nova estação de captação de água na Lezíria do Tejo, estimada em apenas 10 milhões de euros. Se o Governo português insistir em projectos que o proTejo entende que vão contra as directivas e estratégias da União Europeia, o movimento promete avançar com uma queixa formal contra Portugal e Espanha na Comissão Europeia.