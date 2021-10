Educação emocional é a chave para prevenir o descontrolo da ansiedade

Somos Todos Estranhos. Até Percebermos que Isso é Normal. Podia ser somente o título do novo livro de António Raminhos, que é lançado esta quinta-feira. Mas, o chavão vai mais longe: descreve exactamente o que o humorista sentiu quando percebeu que “não estava sozinho”, assinalando a importância do momento em que percebo que “há outras pessoas com as mesmas ideias, medos do que eu”.