The World’s 50 Best: Noma volta ao topo como melhor restaurante do mundo

Apenas um mês depois de ser finalmente reconhecido com três estrelas Michelin — a cotação máxima do guia francês —, o Noma volta a ocupar o número um do pódio de melhor restaurante do mundo pelo prémio dos The World’s 50 Best Restaurants, que ocorreu na tarde de terça-feira, em Antuérpia (Bélgica). “Esse último ano tem sido uma montanha-russa”, definiu Redzepi, no discurso de agradecimento. “Sinto-me até culpado por estar feliz.”