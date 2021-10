A nova Pousada de Portugal fica no coração do Porto

Abre esta quinta-feira, tem 84 quartos e suítes, piscina interior, sauna e um bar gastronómico. Extra: um pátio interior com jardim vertical. Tudo isto no centro histórico do Porto, na rua das Flores. É a Pestana Pousada Porto - Historic Hotel.

Este não é “apenas” mais um hotel que abre no Porto, é uma Pousada de Portugal e vem, claro está, com todos os pergaminhos históricos que acompanham cada uma destas unidades. Estes começam desde logo na artéria onde se instala - a Rua das Flores, em pleno centro histórico, que foi, na altura da sua construção, no século XVI, a rua mais exclusiva da cidade - e prosseguem dentro de portas - um edifício do século XVIII. Chama-se Pestana Pousada Porto - Historic Hotel e os primeiros hóspedes chegam esta quinta-feira, dia 7 de Outubro.

Vão instalar-se na que é uma das ruas pedonais mais calcorreadas pelos turistas, ou não fosse a sua localização privilegiada como ponto de ligação entre o Porto medieval (Ribeira) e o Porto do início do século XX (Estação de São Bento). E a sua recente reabilitação devolveu aos seus edifícios centenários - com regulares intromissões de casas brasonadas - um colorido insuspeito alimentado também por um “novo” comércio: o tradicional ainda resiste (embora algumas fachadas sejam enganadoras), há um museu (o MMIPO, com rooftop a acompanhar), mas abundam agora cafés e restaurantes, lojas de vinhos e de souvenirs, mercearias gourmet. Músicos e artistas de rua - de malabaristas a pintores - animam quem passa e as principais atracções turísticas portuenses estão à distância de curtas caminhadas.

E o Pestana Pousada Porto - Historic Hotel é uma espécie de continuidade ao que se passa no exterior, uma síntese entre o passado e o presente. O edifício foi recuperado mantendo as características originais setecentistas, garante o grupo, com a preservação das paredes graníticas (com intromissões de madeira) e dos tectos abobadados nas zonas comuns, combinado com uma atmosfera contemporânea e elegante que resulta acolhedora. Os quartos, 84, incluindo suítes, seguem a mesma linha de conforto, com mobiliário sóbrio em jogo com tecidos e cores quentes. As flores, numa assumida homenagem à rua, intrometem-se de forma mais ou menos subtil na decoração - de estuques em tectos a tapetes, por exemplo.

Foto DR

Os hóspedes do Pestana Pousada Hotel têm ainda à sua disposição uma piscina interior, sauna e um ginásio. Há também um convite à gastronomia informal no P Gastro Bar: para quem está alojado, o serviço começa logo no pequeno-almoço, aqui servido; para os outros, as portas abrem-se as 10h para petiscos e bebidas que se podem estender até ao pátio com jardim vertical nas traseiras.

A reservas já estão disponíveis com oferta especial de abertura no site das Pousadas: preços a partir dos 79 euros por noite em quarto duplo com pequeno-almoço.