Aygo X vai nascer em Novembro como o SUV mais barato da Toyota

Uma versão crossover do citadino da marca japonesa pretende atrair uma clientela mais jovem.

O pequeno Aygo, veículo do segmento A, pensado para uma clientela jovem e maioritariamente urbana, nasceu há quase 17 anos. Agora, vai pôr-se de “bicos de pés” e apresentar-se numa versão do género dos sport utility vehicle, alinhando com os mais ambiciosos Corolla e Yaris.

A versão Cross do Aygo é anunciada como inspirada no Aygo X Prologue, que se vê na imagem, mas mais pormenores apenas serão conhecidos em Novembro, quando o carro for revelado.

Mas a novidade não se fica pela vontade da Toyota em crescer o pequeno citadino; a grande singularidade está relacionada com o facto de a marca nipónica, com esta revelação, dizer que está de pedra e cal no segmento A, que tem vindo a ser abandonado pela maioria da indústria generalista.

No caso do Aygo Cross (ou Aygo X), a Toyota adianta que a equipa de design aumentou o tamanho das rodas, o que confere ao carro uma postura mais imponente na estrada; fez crescer a altura ao solo, tornando-o capaz de enfrentar maiores adversidades para lá de um ou outro passeio mais alto; e trabalhou a posição de condução no sentido de a tornar mais elevada, contribuindo assim para uma melhor visibilidade.

Assente numa variante mais curta da arquitectura TGNA-B do Yaris e maior do que o modelo que irá substituir, o Aygo será proposto com um único motor a gasolina, tricilíndrico de 1,0 litros, capaz de debitar uma potência de até 95cv. Já o seu desenvolvimento, adiantou a marca, é realizado na e para a Europa, já que é precisamente esse o mercado que pretende conquistar.

A equipa de desenvolvimento do Aygo X, lê-se em comunicado, estudou a vida actual e futura em ambientes urbanos e suburbanos na Europa a fim de proporcionar “um crossover compacto e confiante, único para o segmento A”. A produção será em Kolin, na República Checa.

Apesar de ainda não existirem fotografias do novo modelo, o teaser lançado permite associar a imagem ao Prologue, com carroçaria em dois tons, uma silhueta dinâmica e uma grelha imponente.