Governo limita contratos de trabalho temporário a quatro renovações

O Governo quer que os contratos de trabalho temporário tenham como limite máximo quatro renovações, aproximando este regime do que é aplicado aos contratos a termo.

Esta é uma das 67 propostas apresentadas pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, durante a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, que decorreu nesta quarta-feira.

No resumo distribuído à comunicação social, o Governo assume que pretende “tornar mais rigorosas as regras para renovação dos contratos de trabalho temporário, aproximando-as dos contratos a termo, estabelecendo como limite quatro renovações”, em vez das actuais seis.

O regime do trabalho temporário já tinha sofrido alterações na última revisão do Código do Trabalho que está em vigor desde Outubro de 2019. Na altura, tinha-se introduzindo um limite máximo de seis renovações para este tipo de contratos, algo que não estava previsto na lei.

Ao mesmo tempo, o executivo quer consagrar na lei a “obrigatoriedade” de celebrar contrato por tempo indeterminado para cedência temporária entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador “sempre que este seja cedido ao abrigo de sucessivos contratos com diferentes utilizadores por mais do que quatro anos, duração máxima legalmente prevista para a contratação a termo”.

No documento, o Governo avança ainda para a criminalização do trabalho totalmente não declarado e confirma a intenção de impedir as empresas que tenham promovido despedimentos colectivos e despedimentos por extinção do posto de trabalho de recorrer ao outsourcing no período subsequente ao despedimento.

Está ainda previsto o aumento do valor das bolsas dos estágios Ativar.pt para candidatos licenciados para 878 euros “já em 2022”, e o reforço da negociação colectiva “através de incentivos positivos em sede de apoios públicos”.