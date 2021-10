Triunfo simples para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo

As campeãs nacionais de padel qualificaram-se sem dificuldade para os oitavos-de-final do Menorca Open 2021.

Três dias depois de fazem história no padel português ao tornarem-se na dupla 100% portuguesa a vencer um torneio do World Padel Tour, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo iniciaram a participação no Estrella Damm Menorca Open 2021 com uma vitória por números claros: 6-2 e 6-1.

Na ilha espanhola, contra Anna Cortiles (n.º do ranking mundial) e Xenia Vidiella (n.º 55), as campeãs nacionais de padel confirmaram o bom momento que atravessam e não deram hipóteses às espanholas nos 16-avos de final da prova nas baleares.

Sem grandes dificuldades, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo derrotaram no primeiro jogo do quadro principal do torneio do WPT as adversárias por 6-2 e 6-1.

Ultrapassado o primeiro obstáculo em Menorca, as padelistas do Porto e de Lisboa vão ter nesta quinta-feira um desafio com um grau de dificuldade bem superior: a partir das 8h30, a dupla portuguesa vão defrontar a argentina Virgínia Riera (antiga parceira de Sofia Araújo) e Patty Llaguno, quartas cabeças-de-série do Menorca Open 2021.