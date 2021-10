Prata para Iuri Leitão nos Europeus de pista

Prata para João Matias na terça-feira, prata para Iuri Leitão na quarta. Nos Europeus de ciclismo de pista, na Suíça, o corredor de 23 anos terminou a corrida de pontos no segundo lugar (61 pontos), garantindo a segunda medalha de prata para Portugal em dois dias de competição. O ouro foi ganho pelo francês Benjamin Thomas (81 pontos) e o bronze ficou para o russo Vlas Shichkin (53 pontos).

O ciclista minhoto, que no próximo ano vai correr na equipa Caja Rural, fez questão de estar desde início na frente da corrida e, a par de Thomas, mostrou uma tremenda superioridade durante toda a prova.

A modalidade de corrida por pontos prevê que durante 160 voltas sejam feitos sprints em vários momentos, sendo atribuídos pontos aos quatro primeiros. Há, depois, 20 pontos para atribuir a cada ciclista que der uma volta de avanço ao pelotão principal.

Iuri Leitão venceu os cinco pontos do primeiro sprint, quatro no segundo e foi buscar mais 20 ainda antes do marco das 40 voltas feitas. Estava cravada a vantagem que serviria de base para a gestão da corrida.

A partir daqui, entrou ao serviço o francês Benjamin Thomas, claro favorito ao ouro, vencendo três sprints consecutivos. Leitão percebeu que era ali que estaria o “ouro” e começou a correr na roda do gaulês.

Juntos, conseguiram entrar num pequeno grupo que deixou os ciclistas da Rússia e da Grã-Bretanha para trás – e foi aqui que tudo ficou definido para o português, tendo ganho pontos aos principais rivais na luta pelas medalhas.

Nas últimas dez voltas o português só precisou de gerir a vantagem pontual e, claro está, seguir na roda do ciclista mais forte, o francês Thomas.