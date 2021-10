Basquetebol acaba com a desigualdade entre a competição feminina e masculina

Portugal pode não estar no topo do basquetebol europeu e mundial, mas o campeonato que arrancou no fim-de-semana acolhe uma “iniciativa pioneira”, que faz com que a modalidade seja encarada como um exemplo para outros desportos a nível nacional: tanto a competição masculina como a feminina vão dispor do mesmo montante financeiro (1,5 milhões de euros) para as próximas duas épocas, atribuído pela Betclic, o principal patrocinador.