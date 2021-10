Quarta, na TV: entre Cleópatra e Schindler, há peripécias No Coração do Mar

CINEMA

Cleópatra

Fox Movies, 17h17

Um clássico dos anos 1960 e do cinema dos grandes estúdios, Cleópatra coloca Elizabeth Taylor, Richard Burton e Rex Harrison num dos triângulos amorosos mais dramáticos da História. Os cenários monumentais, o guarda-roupa de sonho e a magia do Egipto valeram quatro Óscares da Academia, em 1964, a esta mega-produção. No filme, Cleópatra tenta usar as tensões internas de Roma a seu favor, seduzindo Júlio César, com quem tem um filho. Daí nasce a tensão amorosa com Marco António e a tensão política com Octávio.

A Guerra dos Mundos

TVCine Edition, 18h10

Este filme de 1953, realizado por Byron Haskin, adapta o romance homónimo de H.G. Wells, sendo a primeira de quatro viagens desta narrativa ao grande ecrã. A história é famosa, embora troque a era Victoriana inglesa pelas paisagens de uma pequena cidade na Califórnia. Mas é este o cenário que é invadido subitamente por alienígenas (marcianos, neste caso) bélicos. Protagonizado por Gene Barry e Anna Robinson.

No Coração do Mar

AXN, 23h44

Em Novembro de 1820, o navio baleeiro Essex foi atacado por um cachalote de proporções gigantescas. Defrontando a fúria do animal em alto-mar, os 21 membros da tripulação vêem-se a questionar tudo em que sempre acreditaram, desde a honra ao verdadeiro valor da vida humana. Assim, enquanto George Pollard Jr., o capitão, procura salvar os seus homens no meio de uma tempestade, Owen Chase, o imediato, não perde a esperança de vir a derrotar o animal enfurecido. À deriva durante meses, a debaterem-se desesperadamente com as forças da Natureza, estes homens apenas terão a seu favor o instinto de sobrevivência e a experiência de uma vida no mar. Um drama biográfico que adapta a obra homónima de Nathaniel Philbrick que, por sua vez, retrata uma história verdadeira. Esse incidente, na altura muito mediatizado, serviu de inspiração à célebre obra Moby Dick, escrita por Herman Melville. Este filme, realizado por Ron Howard (Apollo 13, Uma Mente Brilhante), conta com a participação dos actores Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson.

SÉRIE

Acredita, Faith

RTP2, 22h01

A advogada Faith Wells está de volta na estreia da terceira temporada desta série galesa sobre os dilemas que acompanham a sua vida. E estes parecem ser cada vez mais complicados de desenvencilhar: um divórcio que implica uma batalha que determina a custódia das filhas Alys e Megan, um caso de amor que complica a sua vida, e um novo escritório de advocacia que recebe casos dolorosos e comoventes, como o de Osian Taylor, que sofre de um tumor considerado demasiado avançado para ser tratado. Mas nada é pior do que quando a mãe de Faith, Rose, aparece para ajustar contas relativamente a um evento passado e misterioso.

DOCUMENTÁRIOS

A Rainha do Norte

RTP2, 16h

Documentário sobre o lince euroasiático que resiste às condições mais adversas do Norte do(s) continente(s), incluindo tempestades de neve e baixíssimas temperaturas. Realizado por Juan Antonio R. Llano, este filme explora o ciclo de vida deste animal, passando tempo com ele em todas as estações do ano, a sua adaptabilidade e a forma como cria a sua comunidade.

Schindler

RTP2, 23h29

Oskar Schindler é uma personalidade tornada supremamente famosa pelo filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler (1993). Este homem, membro do partido Nazi e possuidor de uma série de vícios e facetas lunares, confrontado com o horror personificado pela Solução Final de Hitler decide usar a sua fortuna para tentar salvar o maior número de judeus possível. Subrepticiamente, Schindler empregava-os nas suas fábricas, retirando-os dos campos de concentração e salvando-os da morte certa. Este documentário revela mais sobre o homem a partir dos testemunhos de 40 sobreviventes que ele ajudou ao longo dos anos.

Jodi Arias, Segredos na Prisão

Crime + Investigation, 22h30

Jodi Arias assassinou o seu ex-namorado quando a relação chegou ao fim. Este documentário de uma hora expõe, sete anos depois da sua condenação, novos detalhes através das palavras das suas companheiras de cela.