Dos oceanos à igualdade, França e Portugal juntam-se para pensar o que os une

Igualdade, o que pensam os jovens que hoje têm 20 anos, ambiente, oceanos, ciência e muitos projectos artísticos em português ou francês preencherão a Temporada França Portugal 2022. O espectáculo inaugural, um concerto da pianista Maria João Pires com a Orquestra Gulbenkian, terá lugar em Paris, a 12 de Fevereiro, mas dois dias depois, no Louvre e no Hôtel de Ville da capital francesa, realizar-se-á uma Noite Branca Portuguesa em que estão previstas múltiplas intervenções no espaço público.