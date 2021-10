João Valério é o vencedor do Prémio Fernando Távora 2021

Arquitecto foi distinguido por unanimidade pelo júri da 17.ª edição do prémio pelo seu projecto Aldeias Modernistas. Edifícios de habitação de alta densidade/baixa altura na Suíça das décadas de 1950-80 .

O arquitecto João David Valério, formado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, venceu a 17.ª edição do Prémio Fernando Távora. A decisão, anunciada na segunda-feira numa cerimónia na sede da Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte (OA/SRN), no Porto, premiou a sua proposta Aldeias Modernistas. Edifícios de habitação de alta densidade/baixa altura na Suíça das décadas de 1950-80.

Numa decisão tomada por unanimidade perante 15 candidaturas, o júri reconheceu nesta proposta um trabalho inédito que contribui para o estudo da habitação colectiva em espaço de baixa densidade, na qual se “conjugam qualidades da casa unifamiliar, como os espaços verdes e um carácter de individualidade, com vertentes de comunidade e densidade urbana”.

Segundo o comunicado divulgado pela OA/SRN, o júri considerou ainda que “o presente trabalho pode constituir um contributo relevante para identificar caminhos inovadores face aos desafios que se colocam à habitação colectiva em Portugal no momento, tendo em conta os problemas gerados pela desertificação do interior e pelo êxodo que se pressente a partir dos aglomerados urbanos no actual contexto pós-pandémico”.

Com este prémio, João Valério receberá uma bolsa de viagem no valor de seis mil euros. O resultado da sua investigação será apresentado em Abril de 2023, em que se assinalará o centenário do nascimento de Fernando Távora (1923-2005).

João Valério, de 28 anos, associa à sua actividade profissional como arquitecto a de investigador sobre a temática da habitação unifamiliar e os sistemas de habitação colectiva. Realizou o documentário A Espessura da Luz (2018), sobre a igreja modernista de Nossa Senhora da Conceição, nos Olivais Sul, em Lisboa, da autoria do arquitecto Pedro Vieira de Almeida. É também membro do grupo Átrio, que se tem dedicado à arte e à arquitectura religiosa moderna.

É também músico, realizando apresentações regulares a solo mas também em grupos de câmara e em coros. Actualmente organista na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Lisboa, vem trabalhando desde 2014 num projecto de investigação sobre a estética dos órgãos dos séculos XV a XVIII.

Presidido pelo arquitecto José Bernardo Távora, filho de Fernando Távora, o júri da presente edição do prémio foi completado pela professora e ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima, pelos arquitectos Luís Eduardo Berrance de Abreu e Bruno Baldaia e por Maria Luísa Coutinho, em representação da família Távora.

Lançado em 2005, com o objectivo de valorizar a viagem como instrumento de formação e apoio à prática da arquitectura, o Prémio Fernando Távora distinguiu na sua primeira edição o arquitecto Nélson Mota e, no ano passado, Pedro Abranches Vasconcelos e Carlos Machado e Moura.