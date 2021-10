Excluindo os sinais mais evidentes da tecnologia moderna (como os planos de drone, essa praga digna dum Deus do Antigo Testamento), Fátima é um filme que podia ter vindo, estética e ideologicamente, dos anos 50 — mas mesmo os filmes dos anos 50 sobre o mesmo assunto, como o The Miracle of Our Lady of Fatima de John Brahm (1952), que usava Fátima como peça do puzzle anti-comunista que o “mccarthyismo” promovia em Hollywood, podiam ser abençoados por uma imaginação kitsch, o que está longe de ser o caso aqui. Fátima revê e reproduz todos os clichés associados às aparições de 1917 com a mesma convicção com que um filme “oficial” do santuário de Fátima o faria.