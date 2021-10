Em decisão histórica, OMS recomenda vacina da malária para todas as crianças em África

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que o uso da vacina da malária RTS,S/AS01 passe a ser generalizado para as crianças na África subsariana e outras regiões do mundo onde haja transmissão moderada a elevada do parasita Plasmodium falciparum - não tem efeito contra o Plasmodium vivax, outra espécie. “A vacina reduz em cerca de 30% os casos de malária muito grave, que acarretam um risco acrescido de morte, pelo que tem um enorme impacto, dado o enorme peso que esta doença tem em muitos países”, explicou Pedro Alonso, director do Programa Global para a Malária da OMS.