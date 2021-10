Professores saíram à rua para reivindicar “estima e respeito”

Na marcha do Dia Mundial do Professor, o sentimento é comum: todos sentem que a profissão é desvalorizada e que é necessária uma intervenção imediata do Governo.

“Quem não quer negociar, não pode governar.” Foi uma das frases que mais se gritaram na manifestação dos professores, realizada na tarde desta terça-feira, em Lisboa. Para assinalar o Dia Mundial do Professor, a marcha organizada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) reuniu largas centenas de professores e dirigentes sindicais que partiram do largo de Santos e terminaram em frente ao Ministério da Educação, na Avenida 24 de Julho.

As frases das bandeiras e dos cartazes de protesto que esvoaçaram ao longo do percurso descreviam uma classe que se sente desvalorizada e desrespeitada no geral, mas principalmente pelo Governo. No discurso de encerramento do protesto Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, sublinhou isso mesmo: “A Fenprof não abdica de se fazer ouvir e de pressionar o poder para que não desista da Educação e estime os seus profissionais”, começou por dizer. “Em Portugal essa estima e respeito não existem, como bem sabem os professores e os educadores.”

Entre as principais reivindicações estão a recomposição da carreira, mudanças no regime de aposentação e o rejuvenescimento da profissão. Mas também melhorias nos horários e nas condições de trabalho, a redução da precariedade profissional e mudanças no regime de concursos.

Nesta quarta-feira, a Fenprof entrega “pré-avisos de greve ao sobretrabalho” (ou seja, às actividades que vão além das 35 horas semanais). No dia seguinte, quinta-feira, apresenta no Ministério da Educação uma série de propostas para a resolução dos problemas que considera que existem.

“Hoje estamos a comemorar o Dia Mundial do Professor, uma nobre profissão que tem uma responsabilidade acrescida na sociedade”, começou por dizer António Cunha, professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, em Lagos. “E estamos aqui para que a profissão de professor seja valorizada, seja reconhecida, para que o fruto do nosso trabalho seja melhor, para que a sociedade que se construa também seja melhor.”

Assim como António, foram vários os professores que se deslocaram de todos os pontos do país para prestar uma homenagem à profissão que esperam um dia ser valorizada. A manifestação contou com a presença da líder partidária do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.