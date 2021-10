Menos autónomos, mais envelhecidos. Como se comparam os professores portugueses com os de outros países

Hoje é Dia Mundial do Professor. Recordamos alguns dados-chave que comparam os docentes portugueses com os de outros países no que diz respeito a modelos de avaliação, autonomia e formação.

Para a grande maioria dos professores portugueses (84%) ensinar foi a sua primeira escolha em termos de carreira. É assim para 67% dos docentes nos países da OCDE e economias participantes no TALIS 2018 — um grande inquérito a professores e directores de escolas. Mas, apesar deste facto, este estudo mostra que em muitos aspectos os docentes portugueses estão mais descontentes do que os colegas de outros países. No que respeita a salários, por exemplo, em Portugal, 9% dos docentes reportam estar satisfeitos com os mesmos, abaixo da média registada na OCDE: 39%.