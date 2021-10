Leitura é a arma para recuperar aprendizagens. Escolas preocupadas com alunos mais pequenos

Estudantes dos primeiros anos de escolaridade e transições de ciclo concentram as principais apostas dos planos de recuperação das aprendizagens para este ano lectivo. Medidas como apoio tutorial, mentorias e desdobramento de turmas para matérias práticas são transversais a quase todas as escolas.

Não é um podcast. Mas assemelha-se. Nas aulas do 4.º ano das escolas do agrupamento de Montemor-o-Novo (distrito de Évora), a leitura é para partilhar em ficheiros de som. Cada texto que é trabalhado em sala é lido por um dos alunos e gravado pelo professor, que depois partilha esse registo com todos os colegas. “Quando estão a estudar em casa, podem ouvir a gravação do colega. Isso ajuda-os a consolidar a compreensão”, explica a directora, Idalina Bento.