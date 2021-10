Covid-19: Portugal continua com 84% da população totalmente vacinada. Norte tem maior percentagem

Portugal tem 87% da população com pelo menos uma dose. É na região Norte que existem mais pessoas vacinadas, mas foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que houve mais inoculações na última semana.

Portugal tem perto de nove milhões de pessoas (8.957.792) inoculadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, o que corresponde a 87% da população, segundo o relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Com a vacinação completa estão 84% da população, num total de 8.729.560 indivíduos.

Na semana passada, o relatório indicava que 84% da população concluiu a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 e 86% – mais de 8,9 milhões de pessoas – já tem pelo menos uma dose da vacina.

Os indivíduos das faixas etárias dos 65 aos 79 anos e com mais de 80 anos já estão todos vacinados, refere o relatório. A vacinação dos cidadãos com idades compreendidas entre os 50 e os 64 anos também está a evoluir favoravelmente, com 2.163.032 indivíduos com uma dose (99%) e 2.132.915 com a vacinação completa (98%). Cerca de 92% da população com idade entre os 25 e os 49 anos têm a vacinação completa (3.056.947) e 95% tem uma dose (3.157.272).

Dos 12 aos 17 anos, estão totalmente vacinados 510.071 jovens (82%) e 548.049 tem uma dose da vacina contra a covid-19 (88%). Na faixa etária seguinte, dos 18 aos 24 anos, 91% dos jovens têm uma dose (709.346) e 86% têm a vacinação completa (669.188).

Norte com mais vacinados

É na região Norte que existem mais pessoas vacinadas (5.662.464 pessoas, o correspondente a 87% com a vacinação completa e 89% com uma dose), mas foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que houve mais inoculações na última semana. Assim, no Norte, foram administradas mais 25.532 doses da vacina e na região de Lisboa e Vale do Tejo foram inoculadas 29.620, totalizando 5.570.481 vacinas administradas (85% com uma dose e 82% totalmente vacinados).

A região Centro administrou na última semana 12.659 vacinas, estando vacinadas 2.634.243 pessoas, das quais 88% com uma dose e 86% com a vacinação completa. No mesmo sentido e com as mesmas percentagens de inoculação, o Alentejo administrou 3521 doses, totalizando 744.509 pessoas vacinadas.

Na região do Algarve foram administradas mais 5039 doses de vacinas, totalizando 674.036 inoculações. Assim, 81% da população desta região têm uma dose e 78% têm a vacinação completa. Na Madeira foram administradas mais 2147 doses fazendo com que 83% tenham uma dose e 82% estejam totalmente inoculados. Nos Açores o cenário é idêntico, em termos percentuais, onde foram administradas mais 2136 vacinas deste a semana passada.

Das 20.258.230​ doses recebidas em Portugal, 16.192.139 foram distribuídas pela população, o que corresponde a 79,9% das doses recebidas no país.