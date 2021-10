Partidos concordam com “diagnóstico” de Marcelo, mas esperavam que tivesse ido “mais além”

Partidos concordam com mensagem de Marcelo e colocam grandes expectativas na “derradeira” oportunidade que o Plano de Recuperação e Resiliência representará para a evolução do país.

Os partidos com assento parlamentar concordaram, na generalidade, com o discurso do Presidente da República e com o diagnóstico traçado aos problemas do país, mas desejavam que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse ido ainda mais longe. Para o PS, a mensagem de Marcelo responsabiliza todas as forças políticas — incluindo os recém-eleitos autarcas —, para o PSD, Marcelo poderia ter concretizado mais.

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS considerou que a mensagem de Marcelo “co-responsabiliza a cidadania e reafirma os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade”. Já André Coelho Lima, vice-presidente do PSD, acredita que “a única forma de responder ao repto” de Marcelo é “realizar as reformas que o país precisa para poder receber esta última oportunidade”.

Numa primeira reacção, Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, lamentou a ausência de mulheres dos cargos mais elevados da nação. “A República bem que pode ter um rosto feminino, mas os altos cargos políticos continuam a não ter. Ano após ano, as cerimónias do 5 de Outubro espelham isso mesmo”, escreveu no Twitter.

IL fala em “diagnóstico globalmente correcto"

​A Iniciativa Liberal (IL) considera que o discurso de Marcelo fez “um diagnóstico globalmente correcto” do país, concordando com a urgência da abertura de “um novo ciclo económico” que passe pela “criação de riqueza”.

Os liberais sublinham que “num momento em que começam a chegar ao país fundos avultados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência são muito oportunos todos os alertas sobre a transparência e a correcta alocação de recursos”. Para a IL, “o país tem perdido, de facto, sucessivas oportunidades de modernização e progresso”.

“Não é possível continuarmos a imputar o atraso do país apenas a razões históricas mais ou menos longínquas. A realidade que enfrentamos é a da divergência face à União Europeia, a estagnação económica, a emigração e a pobreza persistente”, declara o partido. Mas critica o “diagnóstico inconsequente" do “político pragmático, preocupado com a sua popularidade” que “impôs a sua vontade sobre a do analista que identifica os problemas com lucidez”.

Para a IL, “só políticas liberais que invertam a dependência da sociedade civil do Estado, que valorizem a iniciativa privada e o dinamismo económico, que devolvam aos cidadãos liberdade de escolha e autonomia, serão capazes de assegurar um novo ciclo de crescimento”.

Chega pede “luta contra o compadrio"

Em comunicado, o Chega afirma que seria importante “definir hoje a luta contra o compadrio e as clientelas públicas como um dos grandes objectivos do poder político”. O partido afirma que “se em 1910 quem dominava a sociedade era um punhado de famílias, hoje o cenário não se diferencia muito, com as clientelas políticas do centrão — muitas vezes também de famílias de sangue — a dominarem permanentemente as instituições”.

O Chega pede ainda ao Governo que “trace metas para combater a corrupção, o compadrio e o tráfico de influências políticas nas instituições públicas”. “Se assim não for, este feriado faz cada vez menos sentido”, escreve o partido em comunicado enviado às redacções.