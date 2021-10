Sobre o que fala Marcelo no 5 de Outubro? Justiça, Europa, oposição e perigos anti-sistema

Os discursos do Presidente da República são regra geral momentos de reflexão sobre o estado da Nação, muitas vezes usados para fazer avisos e traçar aquelas que devem ser as prioridades do país ― de uma forma mais ampla do que as suas intervenções do dia-a-dia. Desde que chegou a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa já viveu seis comemorações da Implantação da República enquanto Chefe de Estado. Numa deles, em 2019, por coincidir com o dia de reflexão das eleições legislativas, Marcelo não discursou. Nos restantes anos, o que disse o Presidente da República?