Cristas deseja que mudança na Câmara de Lisboa signifique “viragem a nível nacional”

Questionada sobre se vai participar no congresso do CDS-PP, Assunção Cristas disse que a sua vida “agora tem outras ocupações”.

A vereadora cessante do CDS-PP na Câmara de Lisboa Assunção Cristas desejou esta terça-feira que a mudança na presidência do executivo da capital, com a vitória do social-democrata Carlos Moedas, signifique também “o início de uma viragem a nível nacional”.

Presente na cerimónia comemorativa do 111.º aniversário da Implantação da República, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lisboa, Assunção Cristas rejeitou falar aos jornalistas na qualidade de ex-presidente do CDS-PP, após ser questionada se haverá um novo ciclo de liderança no partido, e afirmou: “Estou aqui a falar como vereadora em fim de mandato, que liderou a oposição a Fernando Medina durante estes quatro anos, e não falarei de outro assunto”.

Referindo que a vitória de Carlos Moedas a presidente da Câmara de Lisboa, nas eleições autárquicas de 26 de Setembro, foi “uma surpresa”, a centrista considerou que esse feito “é o início de uma mudança”.

Questionada sobre se vai participar no congresso do CDS-PP, Assunção Cristas disse: “A minha vida agora tem outras ocupações, em todo caso, neste momento, o que me interessa sinalizar é a alegria de estarmos a terminar um mandato de quatro anos, muito intenso, muito exigente, em que o CDS liderou a oposição na Câmara ao Partido Socialista e sentimos que estes anos foram anos de um trabalho esforçado, mas que deu resultados no final”.

“É com muita alegria que vemos esta viragem na Câmara de Lisboa e que espero que possa significar também uma viragem, o início de uma viragem, a nível nacional”, avançou a vereadora cessante do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa, que ficou em segundo lugar nas eleições autárquicas de 2017, com 20,6% (perto de 52 mil votos), numa candidatura apoiada também por MPT e PPM e que elegeu quatro vereadores.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram presentes nas cerimónias do 111.º aniversário da Implantação da República, assim como a vereação da Câmara Municipal no mandato de 2017-2021 e o presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas.

No mandato de 2017-2021, o executivo de Lisboa, presidido por Fernando Medina, foi composto por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um do BE, quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.