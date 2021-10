Study UK, a feira online que é um guia sobre como estudar no Reino Unido

Pelo segundo ano consecutivo, a sessão de esclarecimentos do British Council decorre online , até 8 de Outubro. As actividades promovidas têm como objectivo esclarecer dúvidas de futuros estudantes europeus no Reino Unido.

Queres estudar no Reino Unido, mas não sabes como o fazer? O British Council ajuda-te e promete tirar as tuas dúvidas porque, afinal, estudar no estrangeiro não precisa de ser um bicho-de-sete-cabeças. Entre os dias 4 e 8 de Outubro, a feira virtual gratuita Study UK: The Essentials vai esclarecer as questões de jovens europeus que tenham interesse em estudar no Reino Unido.

As várias sessões de esclarecimento, promovidas ao longo desta semana, pretendem que os alunos possam aprender sobre tudo aquilo que envolve estudar no Reino Unido: dicas para escrever uma carta de candidatura, conselhos sobre as propinas e bolsas de estudo ou até questões mais relacionadas com a logística do processo, como tratar dos vistos e seguros de saúde num país estrangeiro. O programa está disponível online e para participar basta fazer a inscrição no site.

As conversas vão incidir, sobretudo, nas implicações do pós-"Brexit” e, vão permitir um contacto directo entre futuros estudantes e membros de 53 universidades de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. “Os estudantes podem falar com as universidades e perceber, na primeira pessoa, como estas instituições britânicas são acessíveis”, comenta Almut Caspary, directora europeia para a Educação Superior do British Council, num comunicado enviado ao P3.

Vão estar presentes cinco das 10 melhores universidades do Reino Unido, bem como duas das 20 melhores universidades do mundo, segundo o ranking Times Higher Education de 2021. A organização espera receber cerca de oito mil participantes na segunda edição do evento online, que vai ser dividido em dois momentos – a Study UK: The Essentials (entre 4 e 8 de Outubro) e a Study Uk: Meet the Universities (de 14 a 25 de Fevereiro de 2022).

Texto editado por Amanda Ribeiro