Carvalho Araújo. Casa do Gerês

O podcast No País dos Arquitectos está regresso na semana em que é celebrado o Dia Mundial da Arquitectura. No arranque da segunda temporada, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto José Manuel Carvalho Araújo, que nos falou sobre a Casa do Gerês e a sua forte relação com a natureza e a paisagem.

Onde agora se situa a casa, houve outrora uma pequena habitação que estava sujeita a pequenas derrocadas nas intempéries dos rigorosos invernos. Essa construção existente na cota superior do terreno determinou a deslocalização da nova casa, a demolição da anterior e, consequentemente, a “domesticação” da linha do ribeiro.

A nova habitação, localizada numa encosta íngreme do Vale da Caniçada, na região de Vieira do Minho, estrutura-se em dois elementos, um volume elevado de madeira que repousa sobre uma plataforma de betão, que se estende sobre a terra e na linha de água.

Foto

No piso 0, a Casa do Gerês abre-se para o terreno e mantém um diálogo com a natureza, criando um equilíbrio entre a construção e a atmosfera do lugar. O espaço social da casa materializa-se num grande espaço central, que se estende para o exterior com uma grande varanda. Nesse mesmo piso encontram-se também presentes a cozinha e os serviços. Já num segundo nível, surge o programa mais íntimo que se relaciona com o anterior sob a forma de mezzanine.

Baseando-se numa arquitectura de emoções, o arquitecto reconhece que a Casa do Gerês não se revela por inteiro, abre-se nuns momentos e resguarda-se noutros: “Visitando a casa temos esse sentimento, essa sensação de qualquer coisa que nos é oferecida e que não sabemos explicar. Eu acho que isso é bom para a arquitectura”. Nesse exercício de descoberta, o arquitecto Carvalho Araújo estabelece ainda uma comparação entre a arquitectura e os livros, defendendo que cada um deve fazer a sua interpretação daquilo que ouve e daquilo que vê.

O projecto foi criado em várias viagens de avião entre arquitecto e cliente. Ambos desafiaram-se mutuamente. A inovação ao nível das caixilharias é o resultado dessa óptima colaboração entre os dois. Para conheceres melhor o processo criativo durante a construção da Casa do Gerês, as questões paisagísticas que o projecto levantou e a sua “preparação topográfica”, ouve a entrevista na íntegra.

