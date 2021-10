“Mais acção, menos promessas”: os rostos e os desejos de quem protesta pelo clima

A um mês da crucial COP26, que arranca a 31 de Outubro em Glasgow, 400 jovens de todo o mundo (incluindo Greta Thunberg) estiveram reunidos em Milão no Youth4Climate para discutir e apresentar propostas de combate às alterações climáticas.

A meio do encontro, que terminou a 30 de Setembro, a Reuters encostou alguns dos jovens rostos dos protestos climáticos mundiais para lhes perguntar: quais as expectativas para a 26.ª Conferência das Partes que se avizinha? As respostas complementam-se. Mais "acções" e "soluções reais", "menos promessas"; mais jovens na mesa das negociações; mais atenção dos decisores políticos: "A COP26 não é como qualquer outra conferência. É o futuro nas vossas mãos."