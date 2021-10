Quando a felicidade cria uma importante profissão

As pessoas tendem a dar mais importância às organizações que se preocupam com as questões pessoais e psicológicas dos seus colaboradores. Para melhorar os seus resultados, muitas delas já contratam profissionais especializados, os chamados chief happiness officer.

Uma das questões para as quais as novas gerações de gestores mais se debruçam é perceber como podem as suas organizações serem de facto mais produtivas, estudando e implementando políticas/práticas de bem-estar pessoal dos seus colaboradores.

A troca de ideias sobre a concepção de um projecto ou de um produto pode gerar conflitos internos indesejáveis com custos incalculáveis às organizações. O valor da remuneração e/ou alguns subsídios que a entidade pode oferecer já não são bastantes para, por exemplo, reter talentos.

A felicidade no espaço onde se gasta a maioria do nosso tempo pode ser um factor de sustentabilidade das organizações, potencializando assim o aumento da produtividade. Se olharmos para um dos mais recentes estudos sobre o tema, vemos que os trabalhadores felizes faltam menos 36%, têm menos 45% de vontade em mudar de empresa e sentem-se 9% mais produtivos. Os dados são revelados pelo Happiness Workshop 2021.

A expressão “felicidade organizacional” tem vido a ganhar cada vez mais força e hoje é fonte de preocupação por parte dos investidores. O momento agora é outro e as pessoas tendem a dar mais importância às organizações que se preocupam com as questões pessoais e psicológicas dos seus colaboradores. Para melhorar os seus resultados, muitas delas já contratam profissionais especializados, os chamados chief happiness officer (CHO).

A toxicidade laboral que interfere directamente no indivíduo dissemina-se, o ambiente fica pesado, e a falta da comunicação ou mesmo à má comunicação são alguma das aéreas de intervenção do CHO. Este profissional procura articular o diálogo entre todos e acabará por encontrar uma solução que possa agradar ao grupo de trabalho.

Os novos gestores não herdaram, e bem, a velha máxima que os problemas pessoais dos colaboradores ficam fora da porta da empresa. É claro que, nos dias de hoje, a vida pessoal está directamente ligada à vida profissional e um verdadeiro CHO, atento, tentará por todos os meios desenvolver mecanismos que possam transformar e equilibrar as várias competente da vida de todos.

Muitos podem afirmar que tudo isto é mais uma moda, desvalorizando o papel destes recentes profissionais. Mas se todas as estruturas empresariais procuram cada vez mais o desenvolvimento tecnológico, de nada lhes vale o investimento, se não fizerem uma forte aposta nas áreas mais pessoais dos colaboradores. Muitas vezes, em questões laborais, a essência não reside na remuneração, mas sim na alegria e na vontade de ser segunda-feira.