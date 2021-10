Um chefe militar Calado?

A confusão em torno da substituição do chefe do Estado-Maior da Armada, Mendes Calado, e o surgimento do nome de Gouveia e Melo obrigaram a que o primeiro-ministro e o ministro da Defesa Nacional solicitassem uma audiência ao Presidente da República, a fim de se explicarem. Segundo o sítio da Presidência, os “equívocos” foram esclarecidos.