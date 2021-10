Mais de 200 mil crianças foram abusadas sexualmente pelo clero católico em França

Uma investigação sobre abusos sexuais na Igreja Católica francesa revelou que cerca de 216 mil crianças foram vítimas destes crimes às mãos do clero desde 1950, disse na terça-feira Jean-March Sauve, chefe da comissão independente que elaborou o relatório.

O escândalo em França é o último a atingir a Igreja Católica, que tem sido abalada por escândalos de abuso sexual em todo o mundo, envolvendo frequentemente crianças, ao longo dos últimos 20 anos.

A comissão foi criada pelos bispos católicos em França no final de 2018 para lançar luz sobre os abusos e restaurar a confiança do público na Igreja. Tem trabalhado independentemente da Igreja.

Na apresentação do relatório, Sauve disse que o problema ainda não está sanado. Acrescentou que a Igreja mostrou até à década de 2000 uma total indiferença para com as vítimas.