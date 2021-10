Comer como na pré-história? “O alimento ideal é aquele que não tem rótulo”

Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

A chamada “dieta paleo”, como o próprio nome sugere, é um plano que promove uma alimentação semelhante à das pessoas que viveram durante o período paleolítico, ou seja, há cerca de 2,5 milhões de anos.

Em todo o mundo, há milhares de pessoas a experimentar este modo de comer que passa por erradicar grande parte dos cereais, lacticínios e açúcar processado. Para alguns, é a solução para perder peso. Para outros, é a chave para um estilo de vida saudável. E é frequentemente associada a uma aversão a açúcar e pão branco. Será que é mesmo assim?

Este episódio do Vitamina P é o primeiro da nossa série que vai perceber a lógica por detrás de “dietas” que se têm tornado bastante populares nos últimos anos com a ajuda de profissionais.

Começamos, portanto, com a “dieta paleo”. A nutricionista Ana Pabla, seguidora dos princípios da alimentação paleo, simplifica: “A premissa maior, que eu defendo, é que no fundo se desembale menos e se descasque mais”. “O alimento ideal é aquele que não tem rótulo”, resume.

Ao longo da conversa, Ana Pabla, que representa o grupo Paleo Descomplicado, fala-nos da origem da alimentação paleo e da lógica por detrás. Mas também recorda da importância em evitar restrições excessivas. “O que é ser paleo a 100%? Eu acho que isso nem sequer existe”, comenta a nutricionista. “Com o facto de vivermos num mundo modernizado, não precisarmos de lascar pedra para produzir fogo ou termos frigoríficos para armazenar alimento, acaba por deixar de fazer sentido sermos 100% paleo.”

O que é, então, uma dieta com princípios paleo? “Menos coisas processadas, embaladas, com rótulos, por exemplo, com ingredientes extensos que muitas vezes não sabemos o que é”, recapitula. “É voltar às origens, àquilo que a terra oferece.”

A fechar o episódio, falamos ainda de escolhas alimentares que podem influenciar a memória com base em experiências da universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

