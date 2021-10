Elite mundial de fotografia e vídeo subaquáticos à descoberta do mar de Porto Santo

A partir desta quarta-feira, a ilha madeirense recebe a competição oficial do 18.º Campeonato do Mundo de Fotografia Subaquática e 4.º Campeonato do Mundo de Vídeo Subaquático.

Os actores secundários, no total são 113 atletas de 18 nacionalidades, já desfilaram na tarde desta segunda-feira no centro de Porto Santo, mas os protagonistas do 18.º Campeonato do Mundo de Fotografia Subaquática e 4.º Campeonato do Mundo de Vídeo Subaquático continuam ainda no anonimato. E apenas serão conhecidos no próximo sábado, quando forem reveladas as fotografias e vídeos dos vencedores e de todos os participantes.