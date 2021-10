Governo admite falhar promessa de aumentos de 1% na função pública

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, admite que no próximo ano não terá condições para cumprir a promessa feita em 2019 de aumentar em 1% os salários da generalidade dos trabalhadores do sector público. E apenas dá como garantida a subida do salário mínimo nacional, o que acabará por se reflectir nas remunerações mais baixas da função pública.