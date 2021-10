O país não se muda com discursos

No dia 9 de Abril de 2019, o primeiro-ministro foi a Guimarães falar do programa Indústria 4.0 e, tendo como pano de fundo a digitalização da economia, considerou que “esta é a primeira revolução industrial em que Portugal pode partir na linha da frente”. E para acrescentar uma nota de realismo à sua premonição, António Costa acrescentou que, para Portugal se colocar no “pelotão da frente”, teria de “pedalar mais do que os outros”.