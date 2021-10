Portugal joga “Europeu” de padel contra amadores e equipa basca

Os melhores jogadores portugueses vão disputar em Bilbau um torneio que não é reconhecido pelas federações espanhola e internacional, e no qual não vão estar as potências da modalidade.

É como se fosse um Campeonato da Europa de futebol sem a Itália, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Espanha, ou então a fase final de um Europeu de andebol sem contar com as presenças da Dinamarca, da Croácia, da Noruega, da Suécia e da Islândia. No entanto, a partir desta terça-feira, a melhor selecção portuguesa vai participar em Bilbau no FEPA European Padel Championships, uma prova que não é reconhecida pela Federação Internacional de Padel (FIP), da qual a federação espanhola já se demarcou e que não contará com as três potências europeias na modalidade (Espanha, França e Itália) e os principais países emergentes (Suécia, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido).